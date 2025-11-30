Экономика
08:14, 30 ноября 2025

В России предложили выплачивать зарплату многодетным матерям

Сенатор Гибатдинов предложил платить зарплату женщинам с пятью и более детьми
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили выплачивать женщинам с пятью и более детьми «материнскую зарплату» в размере не менее МРОТ (минимальный размер оплаты труда), соответствующий документ направлен в правительство России. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно инициативе, «зарплата» будет выплачиваться до достижения старшим из трех последних детей возраста 18 лет.

«Реализация инициативы потребует дополнительных федеральных средств. Но мы считаем эти расходы стратегическими. Это инвестиция в демографическую безопасность и в будущее России», — прокомментировал депутат Госдумы Алексей Куринный.

Ранее группа депутатов ЛДПР призвала закрепить право беременных женщин и многодетных семей на дистанционную работу.

