Депутаты предложили закрепить за беременными и многодетными право на дистанционную работу

ЛДПР призвала закрепить право беременных на дистанционную работу

Группа депутатов ЛДПР призвала закрепить право беременных женщин и многодетных семей на дистанционную работу. С предложением парламентариев ознакомилось ТАСС.

«ЛДПР предлагает обязать работодателей (...) переводить на дистанционную работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также матерей и отцов, самостоятельно воспитывающих детей до 14 лет, родителей детей-инвалидов и иные категории работников», — рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

