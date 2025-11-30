Россия
30 ноября 2025

Депутаты предложили закрепить за беременными и многодетными право на дистанционную работу

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Группа депутатов ЛДПР призвала закрепить право беременных женщин и многодетных семей на дистанционную работу. С предложением парламентариев ознакомилось ТАСС.

«ЛДПР предлагает обязать работодателей (...) переводить на дистанционную работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также матерей и отцов, самостоятельно воспитывающих детей до 14 лет, родителей детей-инвалидов и иные категории работников», — рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

