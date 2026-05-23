02:40, 23 мая 2026Мир

ФСБ раскрыла данные о вербовке украинцев в концлагере «Шталаг-326»

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Федеральная служба безопасности РФ / fsb.ru

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила документы о том, как в фашистском лагере «Шталаг-326» вербовали советских военнопленных украинской национальности. Архивные записи были опубликованы на официальном сайте ФСБ.

«Метод воспитания людей внутри лагеря проходил очень осторожно, прикрывая лозунгами "За свободную и самостоятельную Украину чисто национальную" и "Помочь своим братьям-украинцам"», — говорится в материале.

Во время лекций говорилось об украинской нации и ее арийской чистоте, о ее минувшей самостоятельности и бывших порядках. Вербовщики старались убедить людей в том, что украинцы и русские — это две огромные разницы.

«Что украинец, мол, был, есть и должен быть выше других наций, особенно русской и польской. Идея всех этих лекций была совсем похожа на немецкую, гитлеровскую идею», — отмечается в материале.

Среди документов есть четкая инструкция немецкой разведки по вербовке украинских военнопленных. В одном из пунктов отмечается, что вербовщик обязан незаметно писать и докладывать офицеру или в спецлагерь.

Ранее управление ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) рассекретило документы по нацистскому карателю Гюнтеру Максу Мюллеру.

