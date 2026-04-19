ФСБ рассекретила документы по нацистскому карателю Мюллеру

УФСБ по ДНР рассекретило документы по нацистскому карателю Мюллеру

Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) рассекретило документы по нацистскому карателю Гюнтеру Максу Мюллеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

«Ко Дню памяти жертв геноцида советского народа в ФСБ рассекретили материалы уголовного дела нацистского карателя. Мюллер Гюнтер Макс (Браунгард Освитер Рихард) — следователь карательной команды полевой полиции при 17-й германской армии — принимал участие в зверствах и в массовом истреблении советских граждан», — говорится в публикации.

Отмечается, что Мюллер во время своего нахождения в городах Артемовск, Константиновка и Донецк, называвшийся тогда Сталино, лично допрашивал, арестовывал и расстреливал советских граждан, а также вербовал агентуру и отправлял молодых людей в рабство к немецко-фашистским войскам.

Ранее УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнародовало материалы уголовного дела о военном преступлении, совершенном в ноябре 1941 года в психиатрической больнице имени Кащенко.