Рассекречены документы о массовой расправе нацистов над душевнобольными под Ленинградом

Нацисты при помощи инъекций убили 800 пациентов психбольницы под Ленинградом

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнародовало материалы уголовного дела о военном преступлении, совершенном в ноябре 1941 года в психиатрической больнице имени Кащенко. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно рассекреченным документам, в августе 1941 года немецкие войска, захватив усадьбу Сиворицы, где была расположена психбольница, разграбили все ее материальные ценности, заняли помещения, а 1,3 тысячи душевнобольных поместили в корпус, рассчитанный всего на 200 человек. Для пациентов создали антисанитарные условия, морили их голодом, выдавая по 100 граммов хлеба в сутки, а затем, с октября 1941 года, и эту голодную норму выдавать перестали.

20 ноября 1941 года по указанию немецкого командования сотрудники учреждения и их пособник из местных жителей устроили массовую расправу — они сделали примерно 850 пациентам смертельные инъекции. По оценке судмедэксперта Андрея Владимирского, которую он высказал на основании клинической картины, восстановленной по показаниям подследственных, жертвы могли быть отравлены комбинированным препаратом на основе морфина и солей тяжелых металлов. Нацистами также была предпринята попытка скрыть следы преступления: в 1943 году останки были эксгумированы и сожжены руками пленных красноармейцев. Затем солдат, проводивших эту работу, заживо сожгли в сарае.

Суд приговорил семерых непосредственных исполнителей, вводивших инъекции, к расстрелу, а двух медсестер — к 10 годам лагерей. Историки отмечают, что точное число жертв и их имена до сих пор устанавливаются, а среди убитых были как пожилые люди, так и подростки 12-17 лет.

