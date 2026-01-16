Реклама

10:41, 16 января 2026

Польша мешала СССР и союзникам предотвратить Вторую мировую войну

РИА Новости: Польша мешала переговорам СССР с Британией и Францией
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: РИА Новости

Польша мешала переговорам СССР с Британией и Францией, которые могли предотвратить Вторую мировую войну. Это помогли выяснить французские трофейные документы, пишет РИА Новости.

Глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов рассказал, что в свое время по поручению президента России они провели серьезнейшую работу по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн.

«И когда тщательнейшим образом подняли материалы о предыстории пакта Молотова — Риббентропа о ненападении между Германией и СССР, воспользовались трофейными документами», — отметил Артизов.

Собеседник издания подчеркнул, что после захвата Парижа в 1940 году немцы привезли французские архивы в Германию, а после войны они попали в СССР в качестве компенсаторной реституции.

В 2026 году в России впервые будет отмечаться новая памятная дата — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

