В России появилась новая памятная дата

В России появился День памяти жертв геноцида советского народа в годы ВОВ

Mемориал в День памяти жертв геноцида советского народа в годы ВОВ. Фото: Дмитрий Азаров / РИА Новости

В 2026 году в России впервые будет отмечаться новая памятная дата — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). О вступлении в силу с 1 января соответствующего закона в своем Telegram-канале написал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Новый закон регулирует вопросы увековечения памяти, пояснил спикер нижней палаты парламента. «Наш долг — противодействовать любым попыткам переписать историю. Сделать все, чтобы передать правду о событиях тех лет будущим поколениям», — заявил политик.

О подписании соответствующего закона президентом России Владимиром Путиным сообщалось 29 декабря. По мнению авторов инициативы, памятная дата будет иметь важное значение в качестве противодействия фальсификации истории.

Ранее в России появились два новых праздника — День языков народов России, который будет отмечаться 8 сентября, и День коренных малочисленных народов России, праздновать который будут 30 апреля.