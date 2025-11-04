В России учредили два новых праздника. О чем подписанные Путиным указы?

Президент России Владимир Путин 4 ноября подписал указы об учреждении в стране двух новых праздников. Документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Они вступают в силу со дня их подписания.

День языков народов России

Первый праздник, о котором идет речь, — День языков народов Российской Федерации. Он будет отмечаться 8 сентября.

В целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября

указ президента России Владимира Путина

Подготовить проект об учреждении этого праздника глава государства поручил в июле 2025 года. Инициатива появилась по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Праздник будут отмечать в день рождения советского поэта Расула Гамзатова (1923-2003).

День коренных малочисленных народов

Второй праздник, о котором идет речь, — День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Отмечать его в России будут 30 апреля.

В целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации постановляю: установить День коренных малочисленных народов Российской Федерации и отмечать его 30 апреля указ президента России Владимира Путина

Указанная дата совпадет с принятием в 1999 году посвященного коренным народам федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

День народного единства

Ежегодно 4 ноября в России празднуется День народного единства. С 1996 года праздник 7 ноября именовался как «День согласия и примирения». Также его называли Днем воинской славы — в 1941 году на Красной площади был проведен военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции.

В декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы», вводившие новый государственный праздник. В 2005-м День народного единства стал красным днем календаря.

Эта дата связана с освобождением Нижегородским земским ополчением Москвы от польских интервентов 4 ноября 1612 года. Кроме того, праздник приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери — считалось, что победа 1612 года была одержана именно благодаря этому православному образу.

