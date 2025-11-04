В России отметят День языков в сентябре

Президент России Владимир Путин постановил установить праздник День языков народов России, который отмечают в сентябре. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«В целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября», — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

В июле президент Путин поручил подготовить проект указа об учреждении Дня языков народов России. Инициатива появилась по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Праздник будут отмечать в день рождения советского поэта Расула Гамзатова.