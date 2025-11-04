Россия
09:27, 4 ноября 2025Россия

Путин поручил отмечать День коренных малочисленных народов

Путин подписал указ об установлении Дня коренных малочисленных народов России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПраздники в России

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом установил День коренных малочисленных народов России. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Отмечать праздник поручено 30 апреля. Дата совпадет с принятием в 1999 году посвященного коренным народам федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

Цель празднования, которое не будет сопровождаться нерабочим днем, названо сохранение традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры указанных народностей. Также Путин подписал указ об установлении Дня языков народов России. Этот праздник будет приходиться на 8 сентября.

В России 4 ноября отмечают День народного единства, установленный в 2005 году. Он посвящен победе народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским над поляками в 1612 году.

