Страны Европы оказались в глупом положении из-за санкционной политики в отношении Москвы. Об этом сообщает итальянское издание AntiDiplomatico.

По словам автора материала, Москва продает газ и нефть США, Индии и «всем остальными в мире, кто хочет купить» российские энергоносители. «США же продолжают продавать свой чрезвычайно дорогой сжиженный газ нам, бедным европейским идиотам, по цене втрое выше. Это происходит потому, что мы, европейцы, продолжаем вводить бестолковые меры против Российской Федерации», — говорится в статье.

Отмечается, что европейским странам следует задуматься о том, кто ими управляет. По данным издания, проводимый Брюсселем антироссийский курс лишь загоняет западные страны в более глубокий кризис.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов включен запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 нефтеперерабатывающих заводов из России и 16 зарубежных компаний.