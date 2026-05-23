Раскрыта причина угроз Зеленского в адрес Белоруссии

Политолог Кошкин объяснил угрозы Зеленского в адрес Белоруссии ядерными учениями

Резкие заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии связаны с недавними ядерными учениями Москвы и Минска, заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Известиями».

По его словам, после каких-либо учений Киев каждый раз сообщает о якобы неминуемой новой угрозе. «Такой повод в Киеве тем более не могли упустить. Ничего нового я в этом не вижу, принципиального изменения ситуации на линии соприкосновения не ожидаю», — сказал он.

21 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии и обсудить отношения двух стран.

Зеленский в тот же день пригрозил властям Белоруссии превентивным ударом. Украинский лидер заявил, что Белоруссия должна понимать возможные последствия якобы готовящейся атаки на Украину.