Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:08, 23 мая 2026Бывший СССР

Раскрыта причина угроз Зеленского в адрес Белоруссии

Политолог Кошкин объяснил угрозы Зеленского в адрес Белоруссии ядерными учениями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Резкие заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии связаны с недавними ядерными учениями Москвы и Минска, заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Известиями».

По его словам, после каких-либо учений Киев каждый раз сообщает о якобы неминуемой новой угрозе. «Такой повод в Киеве тем более не могли упустить. Ничего нового я в этом не вижу, принципиального изменения ситуации на линии соприкосновения не ожидаю», — сказал он.

21 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии и обсудить отношения двух стран.

Зеленский в тот же день пригрозил властям Белоруссии превентивным ударом. Украинский лидер заявил, что Белоруссия должна понимать возможные последствия якобы готовящейся атаки на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по территории российской школы после атаки на колледж в Старобельске. Что известно о последствиях?

    SpaceX запустила самую большую ракету в истории человечества

    Киркоров поделился новостью о прибавлении в семье

    Раскрыта причина угроз Зеленского в адрес Белоруссии

    На Западе пригрозили США из-за конфликта на Украине

    В МИД России высказались о готовности к переговорам с Украиной

    Киркоров рассказал о подарке от Майкла Джексона

    В России раскрыли отношение Европы к коррупционным скандалам на Украине

    Ермаку пригрозили тяжелыми последствиями за использование черной магии

    Стало известно решение Трампа о новых ударах по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok