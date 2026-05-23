04:51, 23 мая 2026Мир

Захарова оценила создание Россией фейков с Пашиняном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила обвинения в адрес России, которая якобы создает видеофейки с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Захарова разместила видео с участием Пашиняна и ссылку на публикацию Euronews. В материале утверждается, что Армения якобы стала объектом российской дезинформационной кампании «Матрешка», в которой все активнее применяются технологии искусственного интеллекта. Захарова резко раскритиковала статью, назвав ее «информационной отрыжкой».

«И не надо впадать в экстаз от рассказов о якобы примененных технологиях ИИ или бот-сетях. Это Никол Воваевич Пашинян собственной персоной», — отметила она.

Ранее председатель палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Пашинян ведет недружественную политику в отношении России. По его словам, политик цинично пользуется возможностями, которые предоставляет Москва. «Это непорядочно», — сказал он.

