Ушел из жизни известный саксофонист

Известный британский саксофонист Дик Пэрри, сотрудничавший с рок-группой Pink Floyd, ушел из жизни в возрасте 83 лет. Трагическую новость сообщил один из лидеров музыкального коллектива Дэвид Гилмор на своей страничке в социальной сети X.

«С тех пор как мне исполнилось семнадцать, я играл с Диком на саксофоне в группах, включая Pink Floyd. Его звучание и интонация делают игру на саксофоне безошибочной, что является отличительной чертой невероятной красоты, известной миллионам и играющей важную роль в таких песнях, как Shine On You, Crazy Diamond, Wish You Were Here, Us and Them и Money», — написал Гилмор.

Дик Пэрри принимал участие в записи альбома Pink Floyd The Division Bell и гастролировал с группой в 1994 году.

Кроме Pink Floyd, Пэрри работал еще со многими музыкантами, в числе которых Джон Энтвисл и Рори Галлахер.

