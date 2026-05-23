05:21, 23 мая 2026

Ушел из жизни известный саксофонист Дик Пэрри, сотрудничавший с Pink Floyd
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Известный британский саксофонист Дик Пэрри, сотрудничавший с рок-группой Pink Floyd, ушел из жизни в возрасте 83 лет. Трагическую новость сообщил один из лидеров музыкального коллектива Дэвид Гилмор на своей страничке в социальной сети X.

«С тех пор как мне исполнилось семнадцать, я играл с Диком на саксофоне в группах, включая Pink Floyd. Его звучание и интонация делают игру на саксофоне безошибочной, что является отличительной чертой невероятной красоты, известной миллионам и играющей важную роль в таких песнях, как Shine On You, Crazy Diamond, Wish You Were Here, Us and Them и Money», — написал Гилмор.

Дик Пэрри принимал участие в записи альбома Pink Floyd The Division Bell и гастролировал с группой в 1994 году.

Кроме Pink Floyd, Пэрри работал еще со многими музыкантами, в числе которых Джон Энтвисл и Рори Галлахер.

Ранее стало известно о смерти американского актера Тома Кэйна, известного многим по озвучке Йоды в киновселенной «Звездных войн».

