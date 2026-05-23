Steigan: Доктрина Каллас о пользе конфликта с Россией втягивает ЕС в войну

Идеи главы евродипломатии Каи Каллас о пользе конфронтации с Россией только втягивают Европу в войну. Такое мнение приводит издание Steigan.

«К министру иностранных дел ЕС следует относиться не как к смелой правдолюбке, <…> а как к политической пропагандистке опасной доктрины Каллас — это вера в то, что Европа становится безопаснее при усилении конфликта с Россией. <…> Она гласит, что усиление давления всегда разумно <…> и что призывы к миру <…> это чуть ли ни предательство», — поясняется в статье.

Издание ругает Каллас за то, что из-за нее русофобские комплексы стали буквально управлять политикой Евросоюза. «Она превратила исторические страхи своей страны в европейскую модель управления», — указано в публикации.

В материале делается вывод, что ЕС Не должна допускать, чтобы исторический опыт между Эстонией и РФ определял внешнюю политику союза, поскольку Еврсоюз не является «балтийской платформой для мести».