02:30, 22 мая 2026

В Европарламенте рассказали о тайном прозвище Каллас

Депутат ЕП Зоннеборн: Участие Каллас в переговорах с Россией опасно для Запада
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Возможное участие верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в переговорах с Россией будет представлять опасность для Европы. Такое мнение высказал депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ Мартин Зоннеборн в соцсети X.

Он рассказал, что у главы евродипломатии есть тайное прозвище — маленькая атомная бомба, «из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается». Как отметил Зоннеборн, Каллас отличается самонадеянностью и жаждой признания, что, по его словам, является взрывоопасной смесью. При этом у нее нет никакого дипломатического авторитета, добавил он.

«Главный дипломат ЕС — настолько пустое место, что даже [госсекретарь США] Марко Рубио не желает выкроить для нее время на двусторонние переговоры. <…> Она открыто мечтает о расчленении России на более мелкие государства и, не имея за спиной поддержки ни одного государства-члена, обвиняет все остальные страны мира в попытках "расколоть" прекрасный Евросоюз», — написал депутат.

11 мая Каллас допустила, что может стать переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это в не в ее интересах. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин подчеркивал, что переговорщиком может быть кто угодно, кто не успел наговорить много плохого.

