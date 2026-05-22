02:29, 22 мая 2026

Главком Сырский заявил о новой стратегии ВСУ. Какие шаги пытается предпринять украинское командование?

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) меняют свою стратегию. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По признанию военачальника, Киев в условиях ограниченных ресурсов не способен эффективно противостоять численно превосходящей Российской армии. «Мы пытаемся перейти от "войны на истощение" к асимметричной стратегии», — указал он.

Сырский объяснил, что для остановки продвижения российских войск ВСУ будут «эффективно контратаковать и наносить удары по тылам россиян, в том числе в глубине их территории».

«Болезненную реальность надо признать» Командир расчета БПЛА — о боях за Доброполье, тактике пилотов ВСУ и главной проблеме фронта
«Чистая математика смерти» Корреспондент «Ленты.ру» оказался в одной из самых горячих точек в зоне СВО. Что он там увидел?
Сырский анонсировал новые вторжения ВСУ в Россию в 2026 году

В начале года Сырский объявил о новых наступлениях против России. При этом он подчеркнул, что украинские войска не могут одержать победу, находясь в обороне. «Наша ключевая задача — нанести врагу максимальные потери, уничтожить его резервы и последовательно снизить наступательный потенциал», — сказал военачальник.

Эвакуация мирного населения из Суджи

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Позднее выяснилось, что Сырский требует назначать командирами ВСУ участников вторжения в Курскую область 2024 года. В приоритете к назначению на командные должности также требуют рассматривать офицеров 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков (ОШП). Однако, утверждают в российских силовых структурах, «кадровая политика украинского главкома привела лишь к распространению "традиций" штурмовых полков — казней и пыток собственных военнослужащих — на другие подразделения».

Соотношение потерь ВСУ и ВС РФ увидели в обменах телами

15 мая стало известно о подготовке очередного обмена телами военнослужащих ВС РФ и ВСУ. По сведениям телеканала RT, Киеву должны передать 526 тел, Москва получит 41.

Предыдущие обмены также демонстрировали многократную разницу в количестве павших бойцов. Так, 9 апреля помощник президента России, глава российской переговорной группы Владимир Мединский подтвердил факт очередной гуманитарной операции, уточнив, что Киев получил 1000 тел, а Москва — 41. В январе 2026 года Москва передала Киеву 1000 бойцов и получила с той стороны 38 тел. Затем Россия и Украина обменялись телами в конце февраля, тогда процедура прошла в соотношении 1000 к 35.

«Они нас провоцируют» Есть ли способ прекратить налеты ВСУ на регионы России в 2026 году?
«Хуже, чем в Мариуполе» Дроны ВСУ парализовали жизнь в прифронтовых городах Донбасса. Как выживают там люди?
Военный корреспондент Александр Коц указал на нестыковку в заявлениях Киева после обмена телами. «Раньше такая пропорция [в передаче останков] объяснялась тем, что мы наступаем. А значит, собираем и свои, и вражеские тела. Однако [президент Украины Владимир] Зеленский и Сырский "всем рассказывали, как они наступают", но соотношение остается одним и тем же, указал журналист. «Может, кто-то врет?» — задался он вопросом.

