Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:27, 21 мая 2026Бывший СССР

Главком ВСУ анонсировал новую стратегию против России

Сырский: ВСУ уходят от стратегии войны на истощение против России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) меняют свою стратегию, уходя от «войны на истощение» против России. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«В условиях ограниченных ресурсов, для эффективного противостояния значительно более многочисленному противнику мы пытаемся перейти от "войны на истощение" к асимметричной стратегии», — сказал он.

По его словам, главной целью перехода к новой стратегии является остановка продвижения российских войск. Сырский подчеркнул, что ВСУ ради этого будут «эффективно контратаковать и наносить удары по тылам россиян, в том числе в глубине их территории».

Ранее главком ВСУ заявил, что российские военные активизировали наступление и проводят его практически на всей протяженности линии боевого столкновения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ «поставило» России задачу взять Сумы или Харьков

    В России увидели высокую конкуренцию среди автобрендов

    Связанный с Зеленским бизнесмен подал на него в суд

    На Украине запаниковали от идеи Мерца по членству в ЕС

    В Еврокомиссии сделали прогноз о конфликте на Украине

    Расхождение в показаниях термометров дома и у синоптиков объяснили

    Правящая партия Индии уступила «партии тараканов»

    Глава российской республики раскрыл серьезные последствия атаки ВСУ

    В России рассказали о подразделении украинских «черных вдов»

    Дима Билан повторил образ с «Евровидения» 20-летней давности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok