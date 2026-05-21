Главком ВСУ анонсировал новую стратегию против России

Сырский: ВСУ уходят от стратегии войны на истощение против России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) меняют свою стратегию, уходя от «войны на истощение» против России. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«В условиях ограниченных ресурсов, для эффективного противостояния значительно более многочисленному противнику мы пытаемся перейти от "войны на истощение" к асимметричной стратегии», — сказал он.

По его словам, главной целью перехода к новой стратегии является остановка продвижения российских войск. Сырский подчеркнул, что ВСУ ради этого будут «эффективно контратаковать и наносить удары по тылам россиян, в том числе в глубине их территории».

Ранее главком ВСУ заявил, что российские военные активизировали наступление и проводят его практически на всей протяженности линии боевого столкновения.