22:15, 21 мая 2026

Расхождение в показаниях термометров дома и у синоптиков объяснили

Виктория Клабукова

Разница в показаниях уличных термометров и термометров на метеостанциях вполне закономерна. Причину расхождения данных агентству РИА Новости объяснил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Для составления прогнозов погоды домашний термометр просто не подходит. Профессиональное оборудование размещают в деревянной метеобудке на высоте двух метров с жалюзи для проветривания. При этом термометр должен быть абсолютно недосягаем для солнечных лучей — именно в этом состоит главная причина расхождений в показаниях. В тени, а не на солнце температуру воздуха замеряют на метеостанциях по всему миру.

Идя навстречу пользователям, на своих сайтах некоторые метеостанции размещают еще одни показатели температуры с пометкой «по ощущению», однако, как пояснил синоптик, такое выражение максимально ненаучно. Любую погоду каждый человек чувствует по-своему, и это зависит от большого числа факторов, включая ветер и влажность. Но научно это никак не обосновано, подчеркнул Голубев.

Ранее россиянам объяснили, почему прогнозы погоды различаются в разных приложениях. Дело в том, какой именно моделью прогнозирования пользуется тот или иной гидрологический центр.

