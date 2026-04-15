16:23, 15 апреля 2026

Россиянам объяснили несовпадения прогнозов погоды в приложениях

Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Прогнозы погоды в разных приложениях могут отличаться, так как каждое научное учреждение пользуется своей моделью сбора данных о погоде. Об этом сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова, передает РИА Новости.

«У каждого гидрологического центра свои особенности вычислительной схемы и уравнений, а с какой точностью они используют эти уравнения, показывает уже время», — объяснила синоптик.

Она отметила, что прогнозы на первые сутки обычно почти полностью совпадают. Макарова также подчеркнула, что любой прогноз имеет неопределенность, поэтому нельзя сказать точно, какое приложение правдиво, а какое нет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд напомнил, что синоптики несут ответственность за неточный прогноз погоды. По его словам, в некоторых случаях делом может заинтересоваться прокуратура.

    Последние новости

    У россиян перестали работать многие популярные приложения при включенном VPN. Какие сервисы недоступны?

    Мадьяр оценил похвалу со стороны Трампа

    В российском регионе вырастили «огуртык» и «томатофель»

    ОПГ заработала миллионы на желающих поиграть в онлайн-казино россиянах

    В России повысили прогноз роста цен

    В России напомнили о запасах гелия-3 на Луне

    Россиянам рассказали об отличиях аллергии на пыльцу березы от простуды

    Электросамокаты запретят в подомосковном городе

    Зеленский заявил об ответе «дальнобойными санкциями» на удары России

    Яна Рудковская раскрыла рост и размер стопы после обвинений в фотошопе

    Все новости
