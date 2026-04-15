Россиянам объяснили несовпадения прогнозов погоды в приложениях

Синоптик Макарова: Прогнозы погоды в приложениях отличаются из-за разных моделей

Прогнозы погоды в разных приложениях могут отличаться, так как каждое научное учреждение пользуется своей моделью сбора данных о погоде. Об этом сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова, передает РИА Новости.

«У каждого гидрологического центра свои особенности вычислительной схемы и уравнений, а с какой точностью они используют эти уравнения, показывает уже время», — объяснила синоптик.

Она отметила, что прогнозы на первые сутки обычно почти полностью совпадают. Макарова также подчеркнула, что любой прогноз имеет неопределенность, поэтому нельзя сказать точно, какое приложение правдиво, а какое нет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд напомнил, что синоптики несут ответственность за неточный прогноз погоды. По его словам, в некоторых случаях делом может заинтересоваться прокуратура.