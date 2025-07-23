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16:17, 23 июля 2025Экономика

Синоптик ответил на вопрос о наказании за неточные прогнозы погоды

Синоптик Вильфанд: Специалисты несут ответственность за неточный прогноз
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Синоптики несут ответственность за неточный прогноз погоды. Об этом в разговоре с aif.ru заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Например, если прогноз был выпущен, но вместо ясной погоды пошел такой дождь, что случились сильные разрушения или человеческие жертвы, разбираться будет прокуратура. Ей следует определить, можно ли было предсказать опасное синоптическое явление или нет.

«Если синоптик не использовал весь довольно большой набор процедур, которые он должен был, то, конечно, его признают виноватым. Но если он использовал все, что знает, и прогноз не оправдался, идет анализ. Можно ли было выпустить лучший прогноз на том уровне знаний и технологий, которые существуют? Если нельзя, то дальше возникает вопрос: можно ли наказать? Можно», — заявил Вильфанд. Он также добавил, что в настоящее время прогноз опасных явлений оправдывается на 95 процентов.

Ранее синоптики предсказали, что в среду, 23 июля, в столице пройдет дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду.

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