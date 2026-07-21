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11:18, 21 июля 2026Из жизни

Насильника в бегах поймали спустя 21 год и нашли у него пособия по уклонению от полиции

В США известного анестезиолога в бегах поймали спустя 21 год после изнасилования
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: NBC

В США бывшего анестезиолога Рональда Фишера, обвиненного в изнасиловании, поймали спустя 21 год. Как пишет NBC News, его нашли на яхте с пособиями по уклонению от правоохранителей.

В 2003 году Фишера, тогда известного врача, обвинили в том, что он накачал женщину наркотиками и изнасиловал ее на своей яхте «Король Лев». В 2005 году во время суда он симулировал проблемы со здоровьем и пустился в бега.

Фишера заочно признали виновным. Хотя насильника объявили в федеральный розыск, он 21 год успешно скрывался от правосудия. Для этого «искусный яхтсмен и путешественник с международными связями» использовал более десятка поддельных документов. Мужчина входил в число самых разыскиваемых преступников Америки.

Бывшего врача выдала 17-метровая яхта «Серебряный луч», зарегистрированная на Ричарда Грейдона — одну из вымышленных личностей Фишера. Маршалы США и береговая охрана перехватили судно примерно в часе хода от берега и задержали 70-летнего беглеца без сопротивления. Отпечатки пальцев подтвердили его личность.

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Во время обыска в доме Фишера следователи обнаружили руководство по тому, как скрываться от полиции, и специальный роутер для маскировки IP-адресов. Также нашлась переписка с родственниками, которые помогали ему оставаться в бегах.

Пострадавшая Шерил Джинджерич призналась, что известие об аресте принесло ей облегчение. По словам женщины, после произошедшего в 2003 году она боялась выходить из дома и была вынуждена оставить карьеру профессора английского языка.

Ранее сообщалось, что в американском штате Гавайи поймали серийного убийцу, который за короткое время расправился с тремя пожилыми людьми. Его мотивы пока неизвестны.

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