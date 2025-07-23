Москвичей призвали на время отказаться от машин

Дептранс: Автомобилистам в Москве лучше пересесть на метро из-за ливня и грозы

Автомобилистов в Москве призвали на время отказаться от машин и пересесть на метро из-за ливня и грозы, которые обрушились на город. Об этом сообщает дептранс столицы в своем Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков, в среду, 24 июля, будет дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду. «Рекомендуем для поездок использовать метро. Если поездок на авто не избежать, то отложите их на более позднее время — после 19:00», — добавили в дептрансе.

В ведомстве добавили, что вечером возможны затруднения движения на некоторых участках дорог. Так, пробки могут возникнуть на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во время движения.

В понедельник, 21 июля, несколько участков автодорог в Москве перекрыли из-за сильного ливня. Так, из-за погодных условий машины временно не могли проехать по Волоколамскому шоссе в районе дома 142, по проспекту Мира в районе дома 133 (под мостом в районе реки Яуза), а также по улице Тихая.