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14:04, 21 июля 2025Экономика

Несколько участков дорог в Москве перекрыли из-за ливней

Дептранс: В Москве из-за ливней перекрыли движение по нескольким участкам дорог
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Москве из-за ливней перекрыли движение по нескольким участкам автодорог. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Так, из-за погодных условий машины временно не могут проехать по Волоколамскому шоссе в районе дома 142, по проспекту Мира в районе дома 133 (под мостом в районе реки Яуза), а также по улице Тихая.

«Просим строить маршрут заранее. За ситуацией на дороге следит Ситуационный центр ЦОДД», — добавили в ведомстве.

Ранее на Москву обрушились сильные ливни. За ночь и утро понедельника, 21 июля, в столице выпала месячная норма осадков. Синоптики уточняют, что непогода продлится до конца дня. Порывы ветра в течение 21 июля могут достигать 15 метров в секунду, предупреждают специалисты.

Из-за сильных осадков в Подмосковье рухнул бетонный мост между деревней Алексино и садовым товариществом Верейское. В результате от сообщения оказались отрезаны СНТ «Исьма» и «Верейское», а также часть деревни Алексино.

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