Месячная норма осадков выпала за ночь и утро в Москве

Непогода в Москве продлится до конца 21 июля

Месячная норма осадков выпала за ночь и утром в некоторых московских районах. Об этом днем в понедельник, 21 июля, сообщил официальный канал Комплекса городского хозяйства столицы в Telegram.

Так, в сообщении указано, что в районах Зеленоградского административного округа выпало до 91 миллиметра осадков, в Северо-Восточном округе — до 71 миллиметра, а в Восточном и Северном округах до 50 и 47 миллиметров осадков соответственно при месячной климатической норме 85 миллиметров.

Синоптики уточняют, что непогода продлится до конца дня. Порывы ветра в течение 21 июля могут достигать 15 метров в секунду, предупреждают специалисты.

«Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины», — обратились в ведомстве к москвичам и гостям столицы.

Ранее москвичам спрогнозировали всего один день без дождей на этой рабочей неделе. Так, без осадков обойдется только пятница, 25 июля.