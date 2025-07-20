Москвичам пообещали один день без дождей на предстоящей рабочей неделе

Синоптик Леус: На предстоящей рабочей неделе только пятница обойдется без дождей

Москвичам пообещали один день без дождей на предстоящей рабочей неделе. Соответствующий пост появился в Telegram-канале главного специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По словам синоптика, без осадков обойдется только пятница. При этом в понедельник и вторник дождей ожидается больше, чем в среду и четверг. Также сохраняется вероятность гроз.

«В такой ситуации днем в понедельник и вторник — плюс 22…плюс 25 градусов [Цельсия], в среду и четверг — плюс 25…плюс 28 градусов, в пятницу — плюс 26…плюс 29 градусов. Ночная температура воздуха — плюс 16…плюс 19 градусов», — отметил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в ближайшие дни в регионах на юге европейской части России сохранятся высокие температуры и могут прийти 40-градусная жара и ливни. По словам синоптика, даже для южных регионов страны такая погода будет очень жаркой.