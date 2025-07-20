Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:12, 20 июля 2025Экономика

Москвичам пообещали один день без дождей на предстоящей рабочей неделе

Синоптик Леус: На предстоящей рабочей неделе только пятница обойдется без дождей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Москвичам пообещали один день без дождей на предстоящей рабочей неделе. Соответствующий пост появился в Telegram-канале главного специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По словам синоптика, без осадков обойдется только пятница. При этом в понедельник и вторник дождей ожидается больше, чем в среду и четверг. Также сохраняется вероятность гроз.

«В такой ситуации днем в понедельник и вторник — плюс 22…плюс 25 градусов [Цельсия], в среду и четверг — плюс 25…плюс 28 градусов, в пятницу — плюс 26…плюс 29 градусов. Ночная температура воздуха — плюс 16…плюс 19 градусов», — отметил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в ближайшие дни в регионах на юге европейской части России сохранятся высокие температуры и могут прийти 40-градусная жара и ливни. По словам синоптика, даже для южных регионов страны такая погода будет очень жаркой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО планирует перевести на военные рельсы крупнейший порт Европы. Чем это обернется для России?

    Алиев принял от украинской журналистки шевроны бойцов ВСУ и попросил «продолжать так же»

    Житель российского города вышел порыбачить на затопленную улицу и попал на видео

    Москвичам пообещали один день без дождей на предстоящей рабочей неделе

    Украинцы не пустили сотрудников ТЦК в свое село

    «Зенит» вырвал победу у «Ростова» в матче РПЛ

    Известного российского этнографа задержали в Афганистане

    Дочь Майкла Джексона снялась топлес во время купания с женихом

    По факту вспышки инфекции в детском лагере под Саратовом возбуждено дело

    В Норвегии назвали неожиданную причину конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости