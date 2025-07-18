Россиян предупредили о 40-градусной жаре и ливнях

Синоптик Вильфанд: 40-градусная жара и ливни придут на юг европейской части РФ

В ближайшие дни в регионах на юге европейской части России сохранятся высокие температуры. Могут прийти 40-градусная жара и ливни, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

По словам синоптика, даже для южных регионов страны такая погода будет очень жаркой. «И это приведет к тому, что будут сохраняться условия для интенсивных осадков за счет неустойчивости именно на юге, где горные регионы — это и Краснодарский край, и Северо-Кавказские республики, там выпускаются предупреждения об опасной погоде», — рассказал Вильфанд.

Так, в Сочи ожидается сильный дождь, который рискует поднять уровень воды в реках до неблагоприятных отметок. В регионе может выпасть до 100 миллиметров осадков, ожидает Вильфанд. Аналогичную ситуацию метеоролог прогнозирует для всех Северо-Кавказских республик. Там ожидаются ливни с грозами, усиление ветра до 25 метров в секунду, а в отдельных регионах — град.

Ранее жителям Москвы рассказали о погоде в предстоящие выходные, 19 и 20 июля. По прогнозам синоптиков, в эти дни ожидаются осадки — они начнутся ночью в субботу и продолжатся до понедельника.