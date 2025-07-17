Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Ильин: В предстоящие выходные погода ухудшится

В предстоящие выходные, 19 и 20 июля, погода в столице ухудшится — ожидаются дожди с грозами. Об этом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В пятницу, 18 июля, в столичном регионе ожидается хорошая солнечная погода без осадков — дождь возможен только в южных районах. Ночью ожидается плюс 17–18 градусов, днем потеплеет до плюс 26–28 градусов. Ожидается восточный ветер, дующий со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

В выходные, несмотря на теплую погоду, ожидаются осадки — они начнутся ночью в субботу и продолжатся в течение всех выходных дней. По ночам будет плюс 17–19 градусов: В субботу днем ожидается плюс 25–27 градусов, а в воскресенье — плюс 24–26. Ветер ожидается порывистый восточный и юго-восточный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду, во время грозы порывы будут достигать скорости 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в выходные останется в пределах 748–745 миллиметров ртутного столба, в понедельник, 21 июля, оно понизится до 740 миллиметров.

Ранее жителям столицы предсказали в четверг, 17 июля, кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду.