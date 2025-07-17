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13:11, 17 июля 2025Экономика

Москвичам предсказали грозу

МЧС: Гроза в столице ожидается до вечера 17 июля
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В столице в четверг, 17 июля, ожидается кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает главное управление МЧС по Москве в Telegram-канале со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Непогода ожидается с 11 часов до 21 часа. При дожде порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Жителям столицы посоветовали, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Москвичам таже рекомендовали не оставлять детей без присмотра.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что череда дождей в Москве сменится солнцем только на следующей неделе. Дожди прекратятся в понедельник, 21 июля, но уже в пятницу, 18 июля, и воскресенье, 20 июля, их уровень будет минимальным.

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