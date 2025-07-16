Москвичам назвали новый срок окончания дождей

Синоптик Варакин: Дожди в Москве продлятся до 21 июля

Череда дождей в Москве сменится солнцем только на следующей неделе. Такой срок в эфире радиостанции «Комсомольская правда» назвал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По прогнозам специалиста, дожди прекратятся в понедельник, 21 июля. До конца текущей недели осадки не окажутся такими сильными, как прежде — в пятницу и воскресенье их уровень будет минимальным. Ливни и грозы, хоть и продолжатся, но будут иметь очаговый характер: местами количество осадков превысит норму, при этом в других районах столицы их выпадет только 25-30 процентов. Погода в ближайшие дни будет теплой, температура будет держаться выше климатической нормы июля на 2-3 градуса.