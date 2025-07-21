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11:01, 21 июля 2025Экономика

В Подмосковье после дождей рухнул мост

В Наро-Фоминском районе дождями размыло бетонный мост
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье после дождей обрушился мост. Нарушено сообщение с тремя населенными пунктами, передает пресс-служба регионального управления МЧС.

Переправа не выдержала в Наро-Фоминском районе, обрушение произошло в пять часов утра. Ливневыми водами размыло пятиметровый бетонный мост между деревней Алексино и садовым товариществом Верейское. Конструкция стояла на газобетонных сваях. В результате размытия от сообщения оказались отрезаны СНТ ««Исьма»» и «Верейское», а также часть деревни Алексино. В настоящее на участке организованы работы по демонтажу рухнувшего моста. Возводится новая переправа с дренажной трубой, полотно моста засыплют щебнем. Работы обещают завершить к полудню. До этого времени организован подвоз местных жителей до ближайшей остановки в деревне Симбухово.

Ранее сразу два моста разрушились в поселке Высокогорный в Хабаровском крае. Конструкции не смогли сопротивлятьс течению реки, усилившемуся из-за ливней. Поселок является самым отдаленным населенным пунктом района, и добраться до него можно только через переправу.

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