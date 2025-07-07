Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:05, 7 июля 2025Экономика

У российского поселка рухнули два моста и отрезали его от цивилизации

Поселок в Хабаровском крае был отрезан от цивилизации из-за обрушения мостов
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Поселок Высокогорный в Хабаровском крае оказался отрезан от цивилизации после обрушения сразу двух мостов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Высокогорный — рабочий поселок в Ванинском районе. Он расположен в горной местности Сихотэ-Алиня, на высоте около 450 метров, в 140 километрах к северо-западу от районного центра Ванино, на берегу реки Мули. Поселок является самым отдаленным населенным пунктом района, до него можно было добраться только через мосты, пересекающие реку. Эти мосты снесло из-за выросшего течения реки, вызванного ливнями.

Ранее в Хабаровском крае пять поселков — Золотой, Сукпай, Сидима, Среднехорский и селе Гвасюги района имени Лазо — отрезало водой от большой земли. Дороги затопило в результате паводка, в итоге населенные пункты оказались без транспортного сообщения.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин уволил министра транспорта на фоне коллапса в аэропортах. Что об этом известно?

    Врач призвал отказаться от мочалки в душе

    Российские военные нанесли удары по военным объектам на Украине

    Армия России взяла под контроль населенный пункт в Сумской области

    Пассажиров российского аэропорта предупредили о недоставке багажа

    У российского поселка рухнули два моста и отрезали его от цивилизации

    Превосходство БРИКС над другими объединениями объяснили

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Музыкант Rolling Stones Луис Жардим умер в день своего рождения

    Военкомат на Украине приостановил свою деятельность из-за ситуации в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости