У российского поселка рухнули два моста и отрезали его от цивилизации

Поселок в Хабаровском крае был отрезан от цивилизации из-за обрушения мостов

Поселок Высокогорный в Хабаровском крае оказался отрезан от цивилизации после обрушения сразу двух мостов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Высокогорный — рабочий поселок в Ванинском районе. Он расположен в горной местности Сихотэ-Алиня, на высоте около 450 метров, в 140 километрах к северо-западу от районного центра Ванино, на берегу реки Мули. Поселок является самым отдаленным населенным пунктом района, до него можно было добраться только через мосты, пересекающие реку. Эти мосты снесло из-за выросшего течения реки, вызванного ливнями.

Ранее в Хабаровском крае пять поселков — Золотой, Сукпай, Сидима, Среднехорский и селе Гвасюги района имени Лазо — отрезало водой от большой земли. Дороги затопило в результате паводка, в итоге населенные пункты оказались без транспортного сообщения.