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12:23, 23 августа 2024Экономика

Ряд поселков российского региона отрезало водой от большой земли

Пять населенных пунктов в Лазо Хабаровского края отрезало водой от большой земли
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю / ТАСС

В Хабаровском крае пять населенных пунктов отрезало водой от большой земли. Внимание на ситуацию в российском регионе обратила зампред правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева в своем Telegram-канале.

Речь идет о поселках Золотой, Сукпай, Сидима, Среднехорский и селе Гвасюги района имени Лазо. Транспортное сообщение с ними в данный момент отсутствует — дороги затопило в результате паводка.

«Из-за сильных дождей в районе имени Лазо резко поднялся уровень воды на малых реках. Произошло подтопление и размыв дорог. Дорожные службы принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления транспортного сообщения», — поделилась информацией Горбачева. При этом она отметила, что угроза подтопления домов и объектов экономики отсутствует, а у жителей есть запас еды и лекарств на 10 суток. В заключение зампред порекомендовала россиян воздержаться от поездок в вышеуказанные населенные пункты.

Ранее в августе стало известно, что в Приморье часть автомобильного моста через реку Соколовка рухнула из-за ливня. На тот момент регион заливало дождями уже в течение нескольких дней подряд.

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      Полина Кислицына
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