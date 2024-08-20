В Приморье автомобильный мост рухнул из-за ливня

В Приморье часть моста рухнула из-за ливня

В Приморском крае часть автомобильного моста через реку Соколовка обрушилась из-за ливня. О случившемся сообщили в Telegram-канале администрации Чугуевского муниципального округа.

Инцидент произошел примерно в 13 часов по местному времени (6 утра по московскому). «В связи с выпадением обильного количества осадков произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка (перед аэродромом) на автомобильной дороге Осиновка- Рудная Пристань - Соколовка», — говорится в сообщении.

В данный момент движение по мосту ограничено. Проезд осуществляется по альтернативной дороге Новомихайловка- Чугуевка - Лазо.