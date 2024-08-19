Mash: половина Владивостока вновь осталась без света из-за ливня

Половина Владивостока вновь осталась без электричества из-за сильного ливня. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, света нет в 163 домах российского города. На видео, снятом одним из жителей, можно наблюдать, как провода линий электропередачи искрят из-за непогоды.

Владивосток заливает дождями уже на протяжении нескольких дней. В результате дороги стали больше похожи на реки, некоторые машины почти полностью ушли под воду, а люди стали передвигаться по городу на лодках и сапбордах.

Три дня назад стало известно, что Владивосток и практически весь Приморский край остались без электричества из-за аварии, вызванной замыканием на Лучегорской ГРЭС. В результате сбоя часть жителей региона застряла в электричках и лифтах, а у других сгорела бытовая техника. Помимо этого, в Приморье перестали работать светофоры. На следующий день, 17 августа, электроснабжение во Владивостоке было полностью восстановлено.

