Жители российского региона застряли в лифтах и электричках из-за отключения электричества

Владивосток и часть Приморья остались без света

Владивосток и практически все Приморье остались без света, сообщает Telegram-канал Shot.

Точная причина отсутствия электроэнергии неизвестна. При этом сообщаемся, что с утра в пятницу, 16 августа, и.о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш совместно с АО «ДРСК» провели плановую тренировку по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи. В ходе тренировки также был собран оперативный штаб по налаживанию взаимодействия для быстрого восстановления электроснабжения потребителей.

В настоящее время заявки об отсутствии электричества поступили от трех тысяч жителей. В правительстве региона подтвердили, что в Приморском крае отключилась энергия на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании.

Сообщается, что некоторые жители Приморья из-за сбоя застряли в электричках и в лифтах. Некоторые жители также сообщили, что у них сгорела бытовая техника.

Ранее без света остались почти 130 тысяч человек в более 150 населенных пунктах Бурятии. Причиной оказалась сработавшая противоаварийная автоматика.