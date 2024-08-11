В Бурятии почти 130 тысяч человек остались без света

Глава Бурятии Цыденов: более 150 населенных пунктов в регионе остались без света

Почти 130 тысяч человек в более 150 населенных пунктах Бурятии остались без света. Об этом глава региона Алексей Цыденов сообщил в Telegram-канале.

Он объяснил, что 11 августа около 20:00 по местному времени (15:00 мск) в южной части Бурятской энергосистемы сработала противоаварийная автоматика. Это произошло из-за отключения воздушных линий электропередачи Иркутской электросетевой компании.

«Под отключением 156 населенных пунктов, 126 917 человек», — добавил Цыденов.

Ранее Шебекино и еще несколько населенных пунктов в Белгородской области остались без электричества. Это произошло из-за аварийного отключения электроэнергии.

