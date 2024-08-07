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08:25, 7 августа 2024Экономика

Приграничный российский город остался без света

В Шебекинском округе произошло аварийное отключение электричества

Фото: Telgram-канал Настоящий Гладков

Из-за аварийного отключения электричества без света осталось Шебекино и еще несколько населенных пунктов в округе. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кроме Шебекина, без света остались села Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково, Ржевка, Чураево и Крапивное. Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны России, уточнил Гладков.

О перебоях с подачей электричества в начале июля сообщали власти Белгородской, Курской и Воронежской областей. Причиной называлось «внешнее воздействие» на электросети. Тогда сообщалось, что в Белгородской области без света остались 90 процентов домов, электричество пропало в Белгороде, Старом Осколе и Волоконовке.

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      Мария Черкасова
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