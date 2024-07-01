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12:59, 1 июля 2024Россия

В регионах России на границе с Украиной перебои с электричеством из-за «внешнего воздействия». Что известно о причинах?

В Белгородской, Курской и Воронежской областях возникли перебои с электричеством

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В ряде российских регионов, расположенных близко к границе с Украиной, возникли перебои электричества. Сообщалось, что в Белгородской области без света остались 90 процентов домов — электричество пропало в Белгороде, Старом Осколе и Волоконовке. О проблемах с электроэнергией также заявили в другом граничащем с Украиной регионе — губернатор Курской области Алексей Смирнов утром 1 июля сообщил о вероятном дефиците мощности электроэнергии. По данным Telegram-канала Mash, отключение света также частично затронуло Воронежскую область. Точные причины обесточивания приграничных регионов неизвестны.

При этом Минобороны России сообщало о ночных атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России.

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БПЛА

сбили российские средства ПВО в ночь на 1 июля

По официальным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и подавили 18 БПЛА над территорией Брянской области, девять беспилотников — над Курской областью, и еще девять — над Белгородской. Однако об ударах по энергообъектам информации нет.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Mash сообщал о нескольких самодельных взрывных устройствах (СВУ), которые заложили на подстанциях. Одна из них расположена в Незнамово Белгородской области.

Энергетики, комментируя произошедшее, ограничиваются заявлениями про «внешнее воздействие».

В связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект, в ряде районов Белгородской области, а также Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям.

пресс-служба компании «Белгородэнерго»

В Белгородской области не работают светофоры и сигналы воздушной тревоги

В Белгороде без света остались не только жилые дома, но и социальные учреждения, не работают светофоры, системы оповещения, а также наблюдаются перебои с водоснабжением, что связывают с отключением электроэнергии на водозаборах.

Как уточнил мэр города Валентин Демидов, для обеспечения работы системы оповещения в случае ракетной опасности в районы города, где нет света, решили направить 21 экипаж с мобильными громкоговорителями, социальные учреждения запитали резервными источниками электроэнергии, а на основных транспортных магистралях организовали дежурство регулировщиков Госавтоинспекции.

«Ситуация сложная, но под контролем. Энергетики делают все возможное, чтобы быстрее перевести систему электроснабжения в работу в штатном режиме», — заявил Демидов.

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об обстреле нескольких районов со стороны ВСУ. В результате атаки ранены семеро мирных жителей, одного ребенка не удалось спасти. Кроме того, повреждения получили частные дома, автомобили и линии электропередач.

«Имеются повреждения на линиях связи, газо- и электроснабжения, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электричество. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны России», — написал Гладков.

Сейчас, по его словам, подача электроэнергии в первую очередь ведется в живые кварталы городов и сел. До 21 часа полностью эта проблема должна быть решена.

Электроэнергия есть во всех лечебных учреждениях за исключением тубдиспансера и психоневрологического диспансера. «Критичного в развитии ситуации не видим», — добавил губернатор.

В Курской области предупреждают о дефиците энергии

В приграничной Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии. На фоне перебоев в электроснабжении в Белгородской области врио главы региона Алексей Смирнов созвал экстренное заседание.

Из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии. Эту ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба под руководством генерального директора ПАО "Россети Центр" Игоря Маковского, в котором я принял участие. Энергетики продолжают работать над устранением аварии.

Алексей Смирновгубернатор Курской области

Другими причинами назвали жару и работу в условиях сверхнормативной нагрузки

В Воронежской области информацию о проблемах с электричеством подтвердили, однако не назвали причиной возможные действия ВСУ или других лиц.

По данным филиала «Россети Центр — Воронежэнерго», отключение света связано с необходимостью «предотвратить повреждение энергообъектов из-за работы в режиме сверхнормативной нагрузки». В пресс-службе правительства региона уточнили, что причиной ограничения является аномально высокая температура. Жителей заверили, что мера вынужденная и временная.

***

С Украиной граничат Белгородская, Курская и Брянская области. Воронежская и Ростовская область граничат с Донбассом, который вошел в состав России в сентябре 2022 года вместе с Запорожской и Херсонской областями.

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      Елена Торубарова
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