90 процентов домов российского региона остались без электричества после атак ВСУ

После атак БПЛА ВСУ 90 процентов домов Белгородской области остались без света

До 90 процентов домов Белгородской области остались без света после атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, электричество пропало в столице российского региона — Белгороде — а также в городах Старый Оскол и Волоконовка. ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Белгородэнерго» подтверждает, что на территории области — «временные перерывы подачи электроэнергии потребителям». В качестве причины перебоев в энергоснабжении в «Белгородэнерго» назвали «внешнее воздействие».

При этом, как отмечает Mash, после ударов дронов, отключение света частично затронуло и столицу Воронежской области, Воронеж.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий.