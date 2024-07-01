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10:28, 1 июля 2024Россия

90 процентов домов российского региона остались без электричества после атак ВСУ

После атак БПЛА ВСУ 90 процентов домов Белгородской области остались без света

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

До 90 процентов домов Белгородской области остались без света после атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, электричество пропало в столице российского региона — Белгороде — а также в городах Старый Оскол и Волоконовка. ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Белгородэнерго» подтверждает, что на территории области — «временные перерывы подачи электроэнергии потребителям». В качестве причины перебоев в энергоснабжении в «Белгородэнерго» назвали «внешнее воздействие».

При этом, как отмечает Mash, после ударов дронов, отключение света частично затронуло и столицу Воронежской области, Воронеж.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий.

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      Марк Леонов
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