Еще в одном регионе на границе с Украиной заявили о проблемах с электричеством

Врио главы Курской области Смирнов: может возникнуть дефицит мощности энергии

В Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии. Об этом на фоне перебоев в электроснабжении в Белгородской области сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, заявление опубликовано в Telegram-канале чиновника.

По словам Смирнова, ситуация с энергией в Курской области напрямую связана «с технологическими нарушениями на линии электропередачи в соседних регионах». Ранее же — как сообщал Telegram-канал Mash, без света осталось до 90 процентов другого региона на границе с Украиной — Белгородской области.

«Энергетики продолжают работать над устранением аварии. Держу ситуацию на личном контроле», — высказался о проблемах с электричеством врио губернатора.

Известно, что перебои с энергией возникли в Белгородской области после атаки дронов Вооруженных сил Украины. Также, по данным Mash, на линиях электропередачи могли быть заложены самодельные взрывные устройства.