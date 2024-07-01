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11:46, 1 июля 2024Россия

Мэр Белгорода оценил ситуацию с ограничением электричества в городе

Мэр Белгорода Демидов назвал ситуацию с ограничением электричества сложной

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Ситуация с ограничением электричества в Белгороде сложная, но находится под контролем. Об этом заявил мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram.

По его словам, все службы работают в усиленном режиме. В районах без электричества разместят 21 экипаж с мобильными громкоговорителями для оповещения населения в случае ракетной опасности.

Демидов добавил, что оставшиеся без света социальные учреждения уже обеспечиваются электричеством резервными источниками энергии. «В дежурных группах в детских садах детей накормили завтраком, запас воды есть», — написал он.

Мэр также сообщил, что, по данным Белоблводоканала, в некоторых частях города зафиксировали перебои с водоснабжением, что связано с отключением электроэнергии на водозаборах. В данный момент проводится переподключение объектов по резервным схемам. На участках трасс, где отключились светофоры, работают порядка 30 регулировщиков Госавтоинспекции.

«Ситуация сложная, но под контролем. Энергетики делают все возможное, чтобы быстрее перевести систему электроснабжения в работу в штатном режиме», — заключил Демидов.

Ранее стало известно, что после атак беспилотников Вооруженных сил Украины без света остались до 90 процентов домов Белгородской области. Официально эту причину перебоев с электроснабжением власти не подтверждали. По данным Mash, отключение света также частично затронуло Воронеж.

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Помимо этого, о возможном дефиците мощности электроэнергии предупредил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, ситуация связана «с технологическими нарушениями на линии электропередачи в соседних регионах».

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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