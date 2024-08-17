Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение

ВПЭС сообщило об устранении последствий отключения электричества во Владивостоке

Во Владивостоке полностью восстановлено электроснабжения, отключений в городе больше нет, последствия масштабного сбоя устранены. Об этом в комментарии РИА Новости сообщили во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС).

До этого организация сообщила о завершении ремонтных работ и возвращении электричества на улицах Алеутская, Батарейная, Посьетская, Тигровая, Адмирала Фокина, которые находятся в историческом центре города, и ряде других. «Больше отключений в городе нет», — подтвердил представитель предприятия.

Накануне Владивосток и окрестные города остались без электричества из-за аварии — замыкания на Лучегорской ГРЭС, после которого произошло штатное срабатывание систем релейной защиты.

Из-за сбоя некоторые жителей региона застряли в электричках и лифтах, у других сгорела бытовая техника. На перекрестках не работали светофоры, что стало причиной многочисленных аварий.

Временно исполняющая обязанности министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш назвала совпадением то, что за несколько часов до аварии проводилась плановая тренировка по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи.