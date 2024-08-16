Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:24, 16 августа 2024Экономика

Владивосток и Приморье остались без света. На дорогах после отключения светофоров начались массовые ДТП

В Приморье произошло массовое отключение электроэнергии

Фото: Shutterstock / Fotodom

Почти все Приморье, в том числе Владивосток, остались без света. Электричество отключили в южных районах края после замыкания в сети на Лучегорской ГРЭС, сообщили в правительстве региона.

Власти отчитались о том, что в блоке генерации произошел сбой. Врио министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш между тем опровергла данные о том, что во Владивостоке упала опора ЛЭП, назвав эти сообщения фейком.

Фото: Elena Chernyshova / Globallookpress.com

Как выяснилось, причиной отключения электричества стало замыкание на Лучегорской ГРЭС. В результате локального повреждения оборудования на открытом распределительном устройстве Приморской ГРЭС и последующего штатного срабатывания систем релейной защиты и противоаварийной автоматики произошло отключение нескольких линий 500 кВ Приморского края. На данный момент электричество постепенно возвращается жителям.

Из-за отключения светофоров начались массовые ДТП, приостановлено движение поездов

Как писал Shot, без света в Приморье остались более 1,8 миллиона человек. Из-за отключения света во Владивостоке и других городах не работают светофоры, на дорогах фиксируются аварии. Одно из ДТП, по данным Telegram-канала Shot, произошло на перекрестке улицы Русская и проспекта 100-летия Владивостока. Водитель легкового авто проехала на перекрестке прямо, в этот момент в нее врезалось другое авто. В центре города десятибалльные пробки.

Также из-за отсутствия электроснабжения было приостановлено движение поездов в Приморском крае, пассажиров выводили из поездов и электричек. Издание Baza публиковало видео, на котором люди выходят из остановившихся электричек и идут по путям с маленькими детьми.

Фото: Shutterstock / Fotodom

Некоторые жители Приморья из-за сбоя застряли в лифтах, другие сообщили, что у них сгорела бытовая техника. Также некоторые россияне не могут попасть в квартиры из-за отключения домофонов.

Материалы по теме:
Большие возможности. В Сибири модернизируют гидроэнергетическую инфраструктуру. Как это повлияет на развитие региона?
Большие возможности.В Сибири модернизируют гидроэнергетическую инфраструктуру. Как это повлияет на развитие региона?
15 августа 2024
Альтернативные источники энергии. Насколько экологичны электростанции будущего?
Альтернативные источники энергии.Насколько экологичны электростанции будущего?
29 ноября 2023

Утром власти проводили плановую тренировку по отработке нештатной ситуации

С утра 16 августа врио министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш совместно с АО «ДРСК» провели плановую тренировку по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи. В ходе тренировки также был собран оперативный штаб по налаживанию взаимодействия для быстрого восстановления электроснабжения потребителей.

Шиш назвала случайностью массовое отключение света в Приморье. По ее словам, произошло отключение одной из вышек, электроснабжение начали переводить на другие. Чиновница подчеркнула, что ЧП произошло спустя несколько часов после тренировки.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Владивосток и Приморье остались без света. На дорогах после отключения светофоров начались массовые ДТП

      Названы подешевевшие в России продукты питания

      Трамп пообещал снизить цены на нефть после прихода к власти

      В российском регионе опровергли сообщения о заходе ДРГ

      Стало известно о жертвах удара по гипермаркету в Донецке

      МИД Израиля признал неизбежность полномасштабной войны с Ираном

      Исполнителям теракта в «Крокусе» предъявили новое обвинение

      По факту пропажи ставшего жертвой издевательств бойцов ВСУ пенсионера возбудили дело

      Кристина Асмус пожаловалась на свою внешность на фото с красных дорожек

      ВСУ нанесли удар по гипермаркету в Донецке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше