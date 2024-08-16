Владивосток и Приморье остались без света. На дорогах после отключения светофоров начались массовые ДТП

В Приморье произошло массовое отключение электроэнергии

Почти все Приморье, в том числе Владивосток, остались без света. Электричество отключили в южных районах края после замыкания в сети на Лучегорской ГРЭС, сообщили в правительстве региона.

Власти отчитались о том, что в блоке генерации произошел сбой. Врио министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш между тем опровергла данные о том, что во Владивостоке упала опора ЛЭП, назвав эти сообщения фейком.

Фото: Elena Chernyshova / Globallookpress.com

Как выяснилось, причиной отключения электричества стало замыкание на Лучегорской ГРЭС. В результате локального повреждения оборудования на открытом распределительном устройстве Приморской ГРЭС и последующего штатного срабатывания систем релейной защиты и противоаварийной автоматики произошло отключение нескольких линий 500 кВ Приморского края. На данный момент электричество постепенно возвращается жителям.

Из-за отключения светофоров начались массовые ДТП, приостановлено движение поездов

Как писал Shot, без света в Приморье остались более 1,8 миллиона человек. Из-за отключения света во Владивостоке и других городах не работают светофоры, на дорогах фиксируются аварии. Одно из ДТП, по данным Telegram-канала Shot, произошло на перекрестке улицы Русская и проспекта 100-летия Владивостока. Водитель легкового авто проехала на перекрестке прямо, в этот момент в нее врезалось другое авто. В центре города десятибалльные пробки.

Также из-за отсутствия электроснабжения было приостановлено движение поездов в Приморском крае, пассажиров выводили из поездов и электричек. Издание Baza публиковало видео, на котором люди выходят из остановившихся электричек и идут по путям с маленькими детьми.

Фото: Shutterstock / Fotodom

Некоторые жители Приморья из-за сбоя застряли в лифтах, другие сообщили, что у них сгорела бытовая техника. Также некоторые россияне не могут попасть в квартиры из-за отключения домофонов.

Утром власти проводили плановую тренировку по отработке нештатной ситуации

С утра 16 августа врио министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш совместно с АО «ДРСК» провели плановую тренировку по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи. В ходе тренировки также был собран оперативный штаб по налаживанию взаимодействия для быстрого восстановления электроснабжения потребителей.

Шиш назвала случайностью массовое отключение света в Приморье. По ее словам, произошло отключение одной из вышек, электроснабжение начали переводить на другие. Чиновница подчеркнула, что ЧП произошло спустя несколько часов после тренировки.