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11:44, 16 августа 2024Экономика

Названа причина отключения электричества в российском регионе

Причиной отключения света в Приморье стало замыкание на ГРЭС

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Причиной отключения электричества во Владивостоке и части Приморья стало замыкание на Лучегорской ГРЭС. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

После отключения электричества среди местных жителей стала распространяться версия о падении ЛЭП, которая оказалась неправдой.

Как сообщают «Вести», подачу электроэнергии в регионе начали восстанавливать. В настоящее время свет появился в городах Лесозаводске, Лучегорске и Дальнереченске.

Из-за сбоя некоторые жители Приморья застряли в электричках и в лифтах. Другие сообщили, что у них сгорела бытовая техника. Также в регионе перестали работать светофоры, а некоторые россияне не могут попасть в квартиры из-за отключения домофонов.

Отмечалось также, что с утра 16 августа и.о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш совместно с АО «ДРСК» провели плановую тренировку по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи. В ходе тренировки также был собран оперативный штаб по налаживанию взаимодействия для быстрого восстановления электроснабжения потребителей.

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      Мария Черкасова
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