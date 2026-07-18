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17:48, 18 июля 2026Экономика

Роспотребнадзор предписал истребить клопов в массажных креслах аэропорта Домодедово

Роспотребнадзор предписал провести дезинсекцию массажных кресел в Домодедово из-за клопов
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Alex PakhoMovie / Shutterstock / Fotodom

Роспотребнадзор предписал собственнику массажных кресел в московском аэропорту Домодедово провести дезинсекцию после жалобы пассажира на укус клопа. Об этом сообщает РИА Новости.

22-летний пассажир рассказал, что прибыл в аэропорт с женой и решил посидеть перед вылетом в кресле на втором этаже. По его словам, в этот момент из соседнего кресла буквально выскочил мужчина. У него на теле обнаружились укусы насекомых. Позже он нашел клопа на своей одежде.

«15.07.2026 собственнику массажных кресел выдано предписание о проведении дезинсекции, их эксплуатация прекращена. 16.07.2026 собственник представил акт о проведении дезинсекции», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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Там также отметили, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области. В пресс-службе Домодедово отметили, что массажные кресла, в которых завелись насекомые, принадлежат одному из арендаторов, и именно он отвечает за состояние аппаратов.

Ранее в июле жители Ростовской области пожаловались на нашествие вонючих клопов. На засилье пахучих насекомых ростовчане сетовали с начала лета.

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