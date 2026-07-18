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12:54, 18 июля 2026Экономика

В массажных креслах в аэропорту Домодедово завелись клопы

Туристы пожаловались на клопов в массажных креслах в аэропорту Домодедово
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Baza»

Туристы пожаловались на клопов в массажных креслах в аэропорту Домодедово. Информацию Telegram-каналу Baza рассказал один из очевидцев Раван.

22-летний пассажир рассказал, что прибыл в аэропорт с женой и решил посидеть перед вылетом в кресле. По его словам, в этот момент из соседнего кресла буквально выскочил мужчина. Раван запечатлел момент на камеру — у пострадавшего на теле присутствовали укусы.

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Сотрудники пресс-службы Домодедово ответили, что массажные кресла, в которых завелись насекомые, принадлежат одному из арендаторов. Он отвечает за состояние аппаратов, уточнили специалисты. В то же время администрация аэропорта намерена провести с владельцем кресел работу и проверить качество предоставляемых пассажирам услуг.

Ранее в июле в российском регионе пожаловались на нашествие вонючих клопов. На засилье пахучих насекомых ростовчане сетовали с начала лета.

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