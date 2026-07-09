В российском регионе пожаловались на нашествие вонючих клопов

Жители Ростовской области вынуждены переезжать из-за нашествия вонючих клопов

Жители Ростовской области страдают от нашествия вонючих клопов. О ситуации в регионе пишет Telegram-канал «Shot проверка».

На засилье пахучих насекомых ростовчане сетуют с начала лета. Множественные жалобы поступают из Батайска и Новочеркасска. В самом Ростове-на-Дону сильнее всего вязовые клопы одолевают Первомайский, Советский, Ворошиловский и Октябрьский районы. В 30-градусную жару, по словам местных жителей, невозможно открыть окна: клопы так и лезут в квартиру, облепляя стены и вещи. От вонючих гостей не спасают ни москитные сетки, ни репелленты. Одну из горожанок насекомые вынуждают искать новое жилье — ростовчанка ищет себе квартиру на высоких этажах в надежде, что там клопы до нее не доберутся.

В борьбе с вонючими клопами специалисты советуют заделывать щели окон, дверей и труб. Давить этих насекомых, как известно, себе дороже — клоп оставит не только след на поверхности, но и резкий неприятный запах. Вместо этого эксперты советуют собирать клопов пылесосом или липкими ловушками. Если атаки не прекращаются, стоит обратиться в УК и администрацию для обработки фасада и придомовой территории.

В конце июня с полчищами мошек и комаров столкнулись жители Ямало-Ненецкого округа, Томской, Омской и Архангельской области. На одежду и открытые участки тела насекомые садятся целым роем.