Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:38, 9 июля 2026Экономика

В российском регионе пожаловались на нашествие вонючих клопов

Жители Ростовской области вынуждены переезжать из-за нашествия вонючих клопов
Виктория Клабукова

Фото: Mehes Daniel / Shutterstock / Fotodom

Жители Ростовской области страдают от нашествия вонючих клопов. О ситуации в регионе пишет Telegram-канал «Shot проверка».

На засилье пахучих насекомых ростовчане сетуют с начала лета. Множественные жалобы поступают из Батайска и Новочеркасска. В самом Ростове-на-Дону сильнее всего вязовые клопы одолевают Первомайский, Советский, Ворошиловский и Октябрьский районы. В 30-градусную жару, по словам местных жителей, невозможно открыть окна: клопы так и лезут в квартиру, облепляя стены и вещи. От вонючих гостей не спасают ни москитные сетки, ни репелленты. Одну из горожанок насекомые вынуждают искать новое жилье — ростовчанка ищет себе квартиру на высоких этажах в надежде, что там клопы до нее не доберутся.

В борьбе с вонючими клопами специалисты советуют заделывать щели окон, дверей и труб. Давить этих насекомых, как известно, себе дороже — клоп оставит не только след на поверхности, но и резкий неприятный запах. Вместо этого эксперты советуют собирать клопов пылесосом или липкими ловушками. Если атаки не прекращаются, стоит обратиться в УК и администрацию для обработки фасада и придомовой территории.

В конце июня с полчищами мошек и комаров столкнулись жители Ямало-Ненецкого округа, Томской, Омской и Архангельской области. На одежду и открытые участки тела насекомые садятся целым роем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц раскрыл детали кулуарных переговоров с Трампом

    Мужчина сорвал джекпот спустя 15 лет после выигрыша в ту же лотерею

    Депутат Госдумы матом и криком ответил на вопрос об участии в СВО. После этого ему предложили сдать мандат и уйти на фронт

    Суд определился с наказанием для торговцев оружием на «Горбушкином дворе»

    Появились подробности о жене расстрелявшего семью бывшего российского полицейского

    Акции западного фармгиганта обвалились после неудачных испытаний лекарства

    Стало известно об отправке на задание бойца с ограниченной годностью после ранения на СВО

    Расправившийся с семьей супруги бывший российский полицейский задержан

    Появились подробности о готовившей резонансный теракт в Москве россиянке

    На Украине высказались о причастности к подрыву «Северных потоков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok