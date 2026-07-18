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17:53, 18 июля 2026Ценности

Игорь Крутой показал редкие снимки с дочерью в честь ее 23-летия

Композитор Игорь Крутой показал редкие снимки с дочерью Александрой в честь ее 23-летия
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @igorkrutoy65

Российский композитор Игорь Крутой показал редкие снимки с дочерью Александрой в честь ее 23-летия. Кадры он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

71-летний музыкант показал архивные фото с разных периодов жизни наследницы от рождения и до взрослого возраста. В описании к посту он подчеркнул, что их с дочерью отношения по-прежнему остаются такими же теплыми.

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Кроме того, Крутой похвастался, что переходный возраст Александры коснулся всех, кроме него самого. «В этом году она закончила университет. Хочу дождаться Сашкиной свадьбы и танцевать с ней танец невесты с отцом (где взять силы, чтобы не разреветься при всех?)», — написал артист.

Ранее в июле Лариса Гузеева показала архивное фото из детства. На размещенном снимке, сделанном десятки лет назад, она позировала в кофте и косынке.

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