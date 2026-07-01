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18:53, 1 июля 2026Ценности

Лариса Гузеева показала архивное фото

Российская актриса Лариса Гузеева показала архивное фото из детства
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_larisa_guzeeva_

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала архивное фото. Снимок опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке, сделанном в детстве знаменитости, она позировала в кофте и косынке. В подписи к посту Гузеева возмутилась отношением взрослых людей к своим матерям.

«Я знаю, что мне повезло родиться у Ангела. Всегда знала и благодарила Бога. Но то, что сегодня в соцсетях один пост чудовищнее другого, где великовозрастные люди в ненависти и каком-то там непрощении предъявляют своим матерям... Я заблудилась? Сошла с рельсов? Что происходит?» — написала она.

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В свою очередь пользователи сети объяснили, что им не повезло расти с адекватными и любящими родителями, поэтому звезда не может осуждать других за их боль.

В феврале Гузеева обругала подписчицу из-за вопроса о фотошопе фразой «че такая дура?». Знаменитость делилась кадром, на котором предстала в черной шубе и белом платке на голове среди еловых лап.

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